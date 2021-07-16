В Афганістані загинув журналіст Reuters: він висвітлював бій талібів з військами уряду

Журналіст агентства Reuters Даніш Сіддікі загинув під час висвітлення сутичок між афганськими силами безпеки і бойовиками руху "Талібан" біля прикордонного переходу Спін-Бодак з Пакистаном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

За даними видання, Сіддікі і високопоставлений офіцер афганських сил безпеки загинули 16 липня. Вони потрапили під перехресний вогонь під час бою урядових військ з талібами за прикордонний перехід Спін-Болдак.

"Ми терміново запитуємо додаткову інформацію і Працюємо з владою в регіоні", - заявили президент Reuters Майкл Фриденберг і головний редактор Алессандр галлоні.

Даніш Сіддікі з початку цього тижня працював у провінції Кандагар на півдні Афганістану у складі спецпідрозділів афганських сил безпеки. Журналіст висвітлював їхню роботу.

Президент Афганістану Ашраф Гані заявив, що він" глибоко засмучений шокуючими повідомленнями" про смерть Сіддікі і висловив співчуття його родині.