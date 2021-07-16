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В Афганістані загинув журналіст Reuters: він висвітлював бій талібів з військами уряду

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Кабул, П'ятниця 16 липня 2021 15:54
В Афганістані загинув журналіст Reuters: він висвітлював бій талібів з військами уряду Фото: журналіст агентства Reuters Даніш Сіддікі (кадр відео youtube com TedX talks)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Журналіст агентства Reuters Даніш Сіддікі загинув під час висвітлення сутичок між афганськими силами безпеки і бойовиками руху "Талібан" біля прикордонного переходу Спін-Бодак з Пакистаном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

За даними видання, Сіддікі і високопоставлений офіцер афганських сил безпеки загинули 16 липня. Вони потрапили під перехресний вогонь під час бою урядових військ з талібами за прикордонний перехід Спін-Болдак.

"Ми терміново запитуємо додаткову інформацію і Працюємо з владою в регіоні", - заявили президент Reuters Майкл Фриденберг і головний редактор Алессандр галлоні.

Даніш Сіддікі з початку цього тижня працював у провінції Кандагар на півдні Афганістану у складі спецпідрозділів афганських сил безпеки. Журналіст висвітлював їхню роботу.

Президент Афганістану Ашраф Гані заявив, що він" глибоко засмучений шокуючими повідомленнями" про смерть Сіддікі і висловив співчуття його родині.

Нагадаємо, 14 липня бойовики "Талібану" в Афганістані отримали контроль над великим прикордонним пунктом перетину з Пакистаном - Спін-Бодака.

Зазначимо, влада Афганістану звинуватила Пакистан у підтримці бойовиків "Талібану" в ряді районів країни.

Раніше "Талібан" заявив, що взяв під контроль 85% території Афганістану. Однак уряд Афганістану заперечує це.

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