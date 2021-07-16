В Афганістані загинув журналіст Reuters: він висвітлював бій талібів з військами уряду
Журналіст агентства Reuters Даніш Сіддікі загинув під час висвітлення сутичок між афганськими силами безпеки і бойовиками руху "Талібан" біля прикордонного переходу Спін-Бодак з Пакистаном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
За даними видання, Сіддікі і високопоставлений офіцер афганських сил безпеки загинули 16 липня. Вони потрапили під перехресний вогонь під час бою урядових військ з талібами за прикордонний перехід Спін-Болдак.
"Ми терміново запитуємо додаткову інформацію і Працюємо з владою в регіоні", - заявили президент Reuters Майкл Фриденберг і головний редактор Алессандр галлоні.
Даніш Сіддікі з початку цього тижня працював у провінції Кандагар на півдні Афганістану у складі спецпідрозділів афганських сил безпеки. Журналіст висвітлював їхню роботу.
Президент Афганістану Ашраф Гані заявив, що він" глибоко засмучений шокуючими повідомленнями" про смерть Сіддікі і висловив співчуття його родині.
Danish Siddiqui covered war zones and crises from Iraq to Hong Kong to Nepal. He was killed on Friday covering Afghan-Taliban clashes near the Pakistan border. Here is some of the Pulitzer Prize-winning photographer's best work from the past decade: https://t.co/HnoHFKTyFS pic.twitter.com/Asz4vVFMnh— Reuters Pictures (@reuterspictures) July 16, 2021
Нагадаємо, 14 липня бойовики "Талібану" в Афганістані отримали контроль над великим прикордонним пунктом перетину з Пакистаном - Спін-Бодака.
Зазначимо, влада Афганістану звинуватила Пакистан у підтримці бойовиків "Талібану" в ряді районів країни.
Раніше "Талібан" заявив, що взяв під контроль 85% території Афганістану. Однак уряд Афганістану заперечує це.