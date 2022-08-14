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В Афганистане наводнения унесли жизни десятков людей: что известно

Фото: В Афганистане наводнения унесли жизни десятков людей (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Афганистане обильные дожди привели к наводнениям в трех провинциях. Жертвами стихии стал по меньшей мере 21 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

От мощных осадков пострадали много сел и поселков, относящихся к провинций Логар, Вардак и Хост, расположенных в восточных и центральных районах страны.

Среди погибших местных жителей есть женщины и дети. Отмечается также, что еще много людей получили ранения различной степени тяжести.

Кроме этого, стихийное бедствие разрушило сотни жилых домов и уничтожило большие площади сельскохозяйственных угодий и десятки садов.

Напомним, в восточной части американского штата Кентукки по меньшей мере 37 человек погибли в результате внезапных наводнений.

Ранее мы писали, что власти Сиднея издали указ об эвакуации тысяч жителей после того, как проливные дожди затопили несколько пригородов крупнейшего города Австралии.

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Афганистан