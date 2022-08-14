RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Афганістані повені забрали життя десятків людей: що відомо

Фото: В Афганістані повені забрали життя десятків людей (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

В Афганістані рясні дощі призвели до повеней у трьох провінціях. Жертвами стихії стала щонайменше 21 особа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Від потужних опадів постраждали багато сіл та селищ, які належать до провінцій Логар, Вардак і Хост, розташованих у східних і центральних районах країни.

Серед загиблих місцевих жителів є жінки та діти. Зазначається також, що ще багато людей зазнали поранень різного ступеня важкості.

Окрім цього, стихійне лихо зруйнувало сотні житлових будинків та знищило великі площі сільськогосподарських угідь і десятки садів.

Нагадаємо, у східній частині американського штату Кентуккі щонайменше 37 людей загинули в результаті раптових повеней.

Раніше ми писали, що влада Сіднею видала указ про евакуацію тисяч жителів після того, як безперервні дощі затопили декількох передмість найбільшого міста Австралії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Афганистан