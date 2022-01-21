Не как из Афганистана. США объяснили планы по эвакуации дипломатов из Украины, - Bloomberg

США готовят план по эвакуации сотрудников посольства в Украине в случае вторжения России и ухудшении ситуации с безопасностью. Однако она не будет проводиться, как в Афганистане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт корреспондента Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

По ее словам, в частных беседах представители администрации президента США Джо Байдена заявили, что массовой эвакуации, как в Афганистане, не будет.

"Планирование эвакуации американцев из посольства США в Украине является частью плана действий на случай ухудшения ситуации с безопасностью", - написала Джейкобс.

Напомним, ранее Bloomberg сообщил о возможности эвакуации семей американских дипломатов из Украины.

Отметим, издание The New York Times сообщало, что дипломатам в двух российских консульствах в Украине якобы было приказано подготовиться к эвакуации.

Как сообщало РБК-Украина, США закончили свою миссию в Афганистане 31 августа. До этой даты американские военные и дипломаты начали покидать страну. Массовая эвакуация проводилась из аэропорта Кабула. Возле него собрались тысячи афганцев, которые хотели выехать из страны.