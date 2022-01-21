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Не як з Афганістану. США пояснили плани з евакуації дипломатів з України, - Bloomberg

Автор: Дмитрий Кузнецов

США готують план з евакуації співробітників посольства в Україні у разі вторгнення Росії та погіршення ситуації з безпекою. Однак вона не буде проводитися, як в Афганістані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-аккаунт кореспондента Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

"Планування евакуації американців з посольства США в Україні є частиною плану дій на випадок погіршення ситуації з безпекою", - написала Джейкобс.

За її словами, в приватних бесідах представники Адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що масової евакуації, як в Афганістані, не буде.

Нагадаємо, раніше Bloomberg повідомив про можливість евакуації сімей американських дипломатів з України.

Зазначимо, видання The New York Times повідомляло, що дипломатам у двох російських консульствах в Україні нібито було наказано підготуватися до евакуації.

Як повідомляло РБК-Україна, США закінчили свою місію в Афганістані 31 серпня. До цієї дати американські військові та дипломати почали покидати країну. Масова евакуація проводилася з аеропорту Кабула. Біля нього зібралися тисячі афганців, які хотіли виїхати із країни.

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