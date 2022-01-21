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США могут эвакуировать из Украины семьи своих дипломатов, - Bloomberg

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Вашингтон, Пятница 21 января 2022 16:25
США могут эвакуировать из Украины семьи своих дипломатов, - Bloomberg Фото: посольство США в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

На фоне угрозы вторжения России в Украину из страны могут эвакуировать семьи американских дипломатов. По крайней мере, в США рассматривают такую возможность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников издания, США рассматривают возможность эвакуации семей дипломатов в приказном порядке. При этом второстепенный персонал дипломатических ведомств по желанию сможет остаться в Украине.

"Соответствующее объявление может прийти в течение нескольких дней", - пишет Bloomberg.

Напомним, ранее издание The New York Times писало, что дипломатам в двух российских консульствах в Украине якобы было приказано подготовиться к эвакуации. В последствии данная информация не подтвердилась.

Также стало известно, что Британия уже подготовила план эвакуации дипломатов из Украины в случае вторжения России. Проводить операцию будет поручено военнослужащим самого секретного подразделения E SAS.

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Соединенные Штаты Америки Украина Вторжение России в Украину
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