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Афера с квартрирами для Нацгвардии: ВАКС не продлил меру пресечения Микитасю

Новости » Общество     13.05.2020 - 05:12
Афера с квартрирами для Нацгвардии: ВАКС не продлил меру пресечения Микитасю
Иллюстративное фото (facebook.com/HACCUkraine)

Полностью судебное решение объявят 15 мая

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о продлении обязанностей, возложенных на президента государственной строительной корпорации, которая строила квартиры для Национальной гвардии. Об этом сообщает ВАКС.

Ходатайства следственный судья рассматривал во вторник, 12 мая. А полное судебное решение будет объявлено 15 мая в 15:20.

Отметим, что речь идет об обществе "Укрбуд Девелопмент", которое строило для Нацгвардии 30 квартир и также должно было выделить еще 30 паркомест. Квартиры должны были находиться на Печерске.

"Однако, в 2016-2017 годах, стороны заключили дополнительные соглашения, слгласно которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше", - добавили в ВАКС.

Бывший народный депутат и бывший президент государственной корпорации, о котором говорится в сообщении ВАКС - Максим Микитась. 8 мая прокурор САП подал в ВАКС ходатайство об изменении меры пресечения екснардепу Максиму Микитасю на содержание под стражей с альтернативой внесения 100 млн гривен залога.

Микитась проходит подозреваемым в организации коррупционной схемы завладения недвижимостью в Киеве. Предварительно установлено сговор с бывшим командующим Национальной гвардии Юрием Аллеровым. По версии следствия, подконтрольный Микитасю застройщик сооружал жилой комплекс на территории, закрепленной за Нацгвардией, при условии, что часть квартир отдадут военнослужащим. Впоследствии вместо квартир в центре Киева военным предложили квартиры на окраине.

Напомним, 8 мая Национальное антикоррупционное бюро сообщило о завершении расследования дела со строительной аферой, касающейся жилья для Нацгвардии.

Теги Новости Украины НацгвардияквартирыМикитась
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