НАБУ завершило расследование аферы с квартирами для Нацгвардии

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Материалы открыты для ознакомления стороне защиты

Правоохранители завершили расследование по делу о завладении имуществом ГУ Национальной гвардии Украины на 81,64 миллион гривен. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Сообщается, что на данный момент материалы дела открыты для ознакомления семерым подозреваемым, среди которых:

народный депутат Украины, бенефициарный владелец (контроллер) ООО "Укрбуд Девелопмент" - ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 УК Украины;

исполнительный директор ООО "Укрбуд Девелопмент" -. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 УК Украины;

генеральный директор ООО "Укрбуд Девелопмент" - ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 УК Украины;

заместитель генерального директора ООО "Укрбуд Девелопмент" по правовым вопросам - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 УК Украины;

командующий Национальной гвардии Украины - ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 УК Украины;

начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ - ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины;

заместитель начальника отдела централизованных расчетов, учета и отчетности финансово-экономического управления Главного квартирно-эксплуатационного управления - ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Также отмечается, что действия оценщика выделено в отдельное производство, ему сообщено о завершении следствия и предоставлен доступ к материалам дела 7 мая. Действия оценщика квалифицированы по ч.3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч 1 ст. 396 УК Украины.

Отметим, нардеп Максим Микитась проходит подозреваемым в организации коррупционной схемы по завладению недвижимостью в Киеве. Речь идет о сговоре с бывшим командующим Национальной гвардии Юрием Аллеровим. По версии следствия, подконтрольный Микитасю застройщик строил жилой комплекс на территории, закрепленной за Нацгвардией, при условии, что часть квартир отдадут военнослужащим. Впоследствии вместо квартир в центре Киева военным предложили квартиры в другом районе, цены на жилье в котором гораздо ниже.