Афера з квартрирами для Нацгвардії: ВАКС не продовжив запобіжний захід Микитасю

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Повністю судове рішення оголосять 15 травня

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) щодо продовження обов’язків, покладених на експрезидента державної будівельної корпорації, котра будувала квартири для Національної гвардії. Про це повідомляє ВАКС.

Клопотання слідчий суддя розглядав у вівторок, 12 травня. А повне судове рішення буде оголошено 15 травня о 15:20.

Зазначимо, що йдеться про товариство "Укрбуд Девелопмент", котре мало збудувати для Нацгвардії 30 квартир та виділити ще 30 паркомісць. Квартири повинні були знаходитися на Печерську.

"Проте, у 2016-2017 роках, сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша", - додали у ВАКС.

Колишній народний депутат та експрезидент державної корпорації, про якого йдеться у повідомленні ВАКС - Максим Микитась. 8 травня прокурор САП подав до ВАКС клопотання про зміну запобіжного заходу екснардепу Максиму Микитасю на тримання під вартою з альтернативою внесення 100 млн гривень застави.

Він проходить підозрюваним в організації корупційної схеми заволодіння нерухомістю в Києві. Попередньо встановлено змову з колишнім командувачем Національної гвардії Юрієм Аллеровим. За версією слідства, підконтрольний Микитасю забудовник будував житловий комплекс на території, закріпленій за Нацгвардією, за умови, що частину квартир віддадуть військовослужбовцям. Згодом замість квартир у центрі Києва військовим запропонували квартири в іншому районі, ціни на житло в якому набагато нижче.

Нагадаємо, 8 травня Національне антикорупційне бюро повідомило про завершення розслідування справи з будівельною аферою, яка стосується житла для Нацгвардії.