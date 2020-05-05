Афера с квартирами для Нацгвардии: НАБУ объявило новые подозрения

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Установлено еще двух участников этой коррупционной схемы

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении в совершении новых преступлений экс-командующему Национальной гвардии, бывшему народному депутату и ряду должностных лиц компании-застройщика, которые являются подозреваемыми в завладении имуществом ГУ Национальной гвардии Украины на 81,64 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-служба НАБУ.

Как отмечается, круг подозреваемых вырос до восьми - установлены еще двое участников этой коррупционной схемы, которым 30 апреля 2020 тоже было сообщено о подозрении.

Речь идет о бывшем заместителе начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления и бывшем заместителе начальника отдела централизованных расчетов, учета и отчетности финансово-экономического управления Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины.

Как сообщают в НАБУ, добыты доказательства получения экс-командующим Нацгвардии неправомерной выгоды за совершение действий в интересах компании-застройщицы. Речь идет о 125 тыс. долларов наличных, которые он в дальнейшем распределил между собой (100 тыс. долларов) и заместителем начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ (25 тыс. долларов).

На оснований полученных доказательств экс-нардепу и должностным лицам компании-застройщице уточнены подозрения. Поэтому круг подозреваемых и инкриминируемые им преступления выглядят следующим образом:

народный депутат Украины, бенефициарный владелец (контроллер) ООО "Укрбуд Девелопмент" - ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 УК Украины;

исполнительный директор ООО "Укрбуд Девелопмент" -. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 УК Украины;

генеральный директор ООО "Укрбуд Девелопмент" - ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 УК Украины;

заместитель генерального директора ООО "Укрбуд Девелопмент" по правовым вопросам - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 УК Украины;

командующий Национальной гвардии Украины - ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 УК Украины;

начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ - ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины;

заместитель начальника отдела централизованных расчетов, учета и отчетности финансово-экономического управления Главного квартирно-эксплуатационного управления - ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369 УК Украины;

оценщик - ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Отметим, нардеп Максим Микитась проходит подозреваемым в организации коррупционной схемы по завладению недвижимостью в Киеве. Речь идет о сговоре с бывшим командующим Национальной гвардии Юрием Аллеровим. По версии следствия, подконтрольный Микитасю застройщик строил жилой комплекс на территории, закрепленной за Нацгвардией, при условии, что часть квартир отдадут военнослужащим. Впоследствии вместо квартир в центре Киева военным предложили квартиры в другом районе, цены на жилье в котором гораздо ниже.