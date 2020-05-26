АЭС Украины с начала года недовыработали из-за ограничений 2 355,8 млн кВт-г

С начала года атомные электростанции Украины недовыработали 2 355,8 млн кВт-ч. Причиной этому стали введенные балансовые ограничения.

Об этом сообщили в пресс-службе "Энергоатома".

Сообщается, что с начала года всего энергоблоки АЭС Украины выработали 2 355,8 млн кВт-г. По состоянию на 26 мая в работе 10 из 15 энергоблоков АЭС.

"С начала мая производство составило 4 493,35 млн кВт-ч. В связи с балансовыми ограничениями АЭС с начала мая недовыработали 1 022,7 млн кВт-ч. С начала 2020 - 33 446,21 млн кВт-ч. В связи с балансовыми ограничениями АЭС с начала года недовыработали 2 355,8 млн кВт-ч. По оперативным данным с начала года доля электроэнергии НАЭК «Энергоатом» в общем объеме производства электроэнергии в Украине составляет 56,2%", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство Украины снизил обязательную долю продаж электроэнергии в рамках ПСО, что позволит "Энергоатому" зарабатывать больше на продаже электроэнергии.

Также сообщалось, что в Минэнерго предложили Государственному бюро расследований (ГБР) расширить проверку работы атомных электростанций.