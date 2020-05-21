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"Энергоатому" разрешили зарабатывать больше на продаже электроэнергии

Новости » Энергетика     21.05.2020 - 11:57
"Энергоатому" разрешили зарабатывать больше на продаже электроэнергии
Фото: Кабмин снизил долю продаж "Энергоатома" в рамках ПСО (РБК-Украина)

Кабмин снизил обязательную долю продаж электроэнергии в рамках ПСО  

Кабинет министров Украины разрешил НАЭК "Энергоатом" зарабатывать больше на продаже электроэнергии. Компании снизили обязательную долю продаж в рамках специальных обязательств.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Сообщается, что правительство приняло два постановления для стабилизации ситуации в энергетическом секторе. В частности, частично изменено положение о специальных обязательствах участников рынка электроэнергии и порядок электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам.

Кабинет министров снизил обязательную долю продаж электроэнергии "Энергоатома" в рамках механизма ПСО и вывел компанию на рынок двусторонних договоров. Освободившуюся электроэнергию компания сможет продавать на специальных аукционах конечным большим бытовых потребителей.

Кроме того, сняты ценовые ограничения на продажу электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель" и предоставлено право продавать электроэнергию по двусторонним договорам.

Напомним, ранее сообщалось, что "Энергоатому" поручили изучить возможность майнинга криптовалют. Профильное министерство выступает за том, чтобы дешевую электроэнергию атомных станций направить на майнинг, поскольку продавать ее населению якобы не рентабельно.

Отметим, в Украине нарастает энергетический кризис, главным образом, из-за резкого роста мощностей "зеленой" генерации и падения потребления электроэнергии. При этом тариф на "зеленую" в несколько раз выше тарифов ТЭС и АЭС.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныЭнергоатомкризис
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