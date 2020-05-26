АЕС України з початку року недовиробили з-за обмежень 2 355,8 млн кВт-г

З початку року атомні електростанції України недовиробили 2 355,8 млн кВт-ч. Причиною цього стали введені балансові обмеження.

Про це повідомили в прес-службі "Энергоатома".

Повідомляється, що з початку року енергоблоки АЕС України виробили 2 355,8 млн кВт-р. станом на 26 травня в роботі 10 з 15 енергоблоків АЕС.

"З початку травня виробництво склало 4 493,35 млн кВт-ч. У зв'язку з балансовими обмеженнями АЕС з початку травня недовиробили 1 022,7 млн кВт-год. З початку 2020 - 33 446,21 млн кВт-ч. У зв'язку з балансовими обмеженнями АЕС з початку року недовиробили 2 355,8 млн кВт-год. За оперативними даними з початку року частка електроенергії НАЕК "Енергоатом" у загальному обсязі виробництва електроенергії в Україні становить 56,2%", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд України знизив обов'язкову частку продажів електроенергії в рамках ПСО, що дозволить "Енергоатому" заробляти більше на продажу електроенергії.

Також повідомлялося, що у Міненерго запропонували Державного бюро розслідувань (ДБР) розширити перевірку роботи атомних електростанцій.