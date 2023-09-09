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Аеророзвідники Нацгвардії відпрацювали по російському "Сонцепеку"

Фото: аеророзвідники Нацгвардії відпрацювали по російському "Сонцепеку" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Аеророзвідники 27-ої бригад Національної гвардії відпрацювали по російській важкій вогнеметній системі "Сонцепек".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

"Припекли "Сонцепек". Аеророзвідка 27-ої бригади Нацгвардії у дії. Працюємо системно по техніці ворога", - пише Клименко. 

Втрати Росії у війні 

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 8 вересня, українські воїни ліквідували ще 600 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 268 140 одиниць особового складу.

Як працює "Сонцепек"

Важка вогнеметна система використовується для знищення легкої броньованої техніки, а також живої сили на відкритій місцевості. Зокрема її можна використовувати для руйнування фортифікаційних будівель завдяки потужному вибуху. 

Термобаричний боєприпас системи формує вибухову суміш після чого підриває її. Під час детонації атмосферний тиск в хмарі підскакує та так само стрімко падає. Навіть якщо вціліти після самого вибуху, існує ризик загинути від розриву внутрішніх органів через різкий перепад тиску.

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