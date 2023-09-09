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Аэроразведчики Нацгвардии отработали по российскому "Сонцепеку"

Фото: аэроразведчики Нацгвардии отработали по российскому "Сонцепеку" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Аэроразведчики 27-й бригад Национальной гвардии отработали по российской тяжелой огнеметной системе "Солнцепек".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра внутренних дел Игоря Клименко.

"Прижгли "Солнцепек". Аэроразведка 27-й бригады Нацгвардии в действии. Работаем системно по технике врага", - пишет Клименко.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 8 сентября, украинские воины ликвидировали еще 600 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 268 140 единиц личного состава.

Как работает "Солнцепек"

Тяжелая огнеметная система используется для уничтожения легкой бронированной техники, а также живой силы на открытой местности. В частности ее можно использовать для разрушения фортификационных зданий благодаря мощному взрыву. 

Термобарический боеприпас системы формирует взрывную смесь после чего взрывает ее. Во время детонации атмосферное давление в облаке подскакивает и так же стремительно падает. Даже если уцелеть после самого взрыва, существует риск погибнуть от разрыва внутренних органов из-за резкого перепада давления.

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