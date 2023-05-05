Аеророзвідка ДПСУ показала, як працює в тилу окупантів (відео)

Аеророзвідка прикордонників успішно працює в тилу окупаційних військ. Зокрема, за допомогою дронів вони нищать техніку і особовий склад ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.
"Польоти на десятки кілометрів у тил, виявлення ворога, передача координат артилерії та знищення. Такі відповідальні завдання ставить перед собою наша аеророзвідка", - розповідають бійці.
За інформацією ДПСУ, є в арсеналі прикордонників і важкі дрони.
"Вони несуть кількакілограмові боєприпаси, які нещадно роблять окупантам боляче!" - зазначають прикордонники.
Нагадаємо, нещодавно аеророзвідка прикордонників знищила міномет з особовим складом росіян.
Також ми писали про те, як аеророзвідка ДПСУ відстежила "вагнерівців", які ховалися у гаражах в Бахмуті, внаслідок чого було знищено 15 найманців.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.