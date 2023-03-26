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Прикордонники знищили групу "вагнерівців", які ховалися у гаражах в Бахмуті (відео)

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Бахмут, Неділя 26 березня 2023 19:28
Прикордонники знищили групу "вагнерівців", які ховалися у гаражах в Бахмуті (відео) Ілюстративне фото: прикордонники знищили групу "вагнерівців", які ховалися у гаражах в Бахмуті (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Аеророзвідка прикордонників відстежила "вагнерівців", які ховалися у гаражах в Бахмуті, внаслідок чого було знищено 15 найманців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Так, у Бахмуті аеророзвідка зафіксувала скупчення штурмовиків ПВК "Вагнера".

"Простеживши за відходом однієї з груп, бійці встановили, що противник зосереджується у гаражному масиві. Після мінометних обстрілів осередок окупантів був розсіяний", - сказано у повідомленні.

Як наслідок, прикордонники знищили щонайменше 15 ворожих найманців.

Нагадаємо, нещодавно наші бійці показали, як зараз виглядає Бахмут.

Окрім того, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що українські військові стабілізували ситуацію у районі Бахмута, але бої тривають.

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