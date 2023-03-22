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Аеророзвідка прикордонників знищила міномет з особовим складом росіян (відео)

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Україна, Середа 22 березня 2023 09:55
Аеророзвідка прикордонників знищила міномет з особовим складом росіян (відео) Фото: аеророзвідка прикордонників знищила міномет з особовим складом росіян (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники показали, як нищать мінометний розрахунок російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Прикордонна аеророзвідка виявила ворожий мінометний розрахунок - ЗСУ знищили", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, минулої доби ЗСУ відбили 114 ворожих атак на східній ділянці фронту, при цьому війська РФ, зазнаючи втрат, продовжують наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.

Нагадаємо, за даними на ранок середи, 22 березня, ЗСУ ліквідували за добу 920 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 167 490 військових. Крім того, ЗСУ знищили 5 танків, 8 ББМ та 16 БПЛА.

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