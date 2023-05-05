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Аэроразведка ГПСУ показала, как работает в тылу оккупантов (видео)

Фото: аэроразведка ГПСУ показала, как работает в тылу оккупантов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Аэроразведка пограничников успешно работает в тылу оккупационных войск. В частности, с помощью дронов они уничтожают технику и личный состав врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

"Полеты на десятки километров в тыл, обнаружение врага, передача координат артиллерии и уничтожение. Такие ответственные задачи ставит перед собой наша аэроразведка", - рассказывают бойцы.

По информации ГПСУ, есть в арсенале пограничников и тяжелые дроны.

"Они несут несколько килограммовые боеприпасы, которые беспощадно делают оккупантам больно!" - отмечают пограничники.

Напомним, недавно аэроразведка пограничников уничтожила миномет с личным составом россиян.

Также мы писали о том, как аэроразведка ГПСУ отследила "вагнеровцев", скрывавшихся в гаражах в Бахмуте, в результате чего было уничтожено 15 наемников.

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