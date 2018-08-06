В аеропотру "Львов" сообщили о задержке двух рейсов компании Ernest

Рейсы задерживаются по техническим причинам

Международный аэропорт "Львов" сегодня, 6 августа, сообщает о задержке двух рейсов компании Ernest. Об этом говорится в сообщении на странице аэропорта в Facebook.

Как сообщается, рейс №ERN297 задерживается в Венеции до 14:35 (плановый вылет 10:50).

Кроме того, рейс №ERN238 задерживается вылетом из Львова в Рим до 17:00 (плановый вылет 13:30).

В аэропорту отметили, что задержка рейсов связана с техническими причинами.

Напомним, вчера, 5 августа, аэропорт "Львов" сообщал о задержке двух рейсов компании Air Azur. Сообщалось о задержке рейса UTN3216 Анталия-Львов и рейса UTN3215 Львов-Анталия.

Ранее сообщалось, что украинские туристы двое суток не могли вылететь из итальянского Ремини в Одессу. Авиарейс ANR5992, который 1 августа должна была выполнить компания YanAir, был перенесен на 3 августа.

Также ранее Международный аэропорт "Львов" сообщал об отмена рейсов авиакомпании Ernest из Милана. По данным, полученным от авиаперевозчика, рейс №EG223 Милан Бергамо-Львов был отменен.

Пассажирам, которые должны были прибыть этим рейсом во Львов, предоставили трансфер в отель в городе Мальпенса и обеспечили горячим питанием на время ожидания рейса.