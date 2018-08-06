В аеропотру "Львів" повідомили про затримку двох рейсів компанії Ernest

Рейси затримуються з технічних причин

Міжнародний аеропорт "Львів" сьогодні, 6 серпня, повідомляє про затримку двох рейсів компанії Ernest. Про це йдеться в повідомленні на сторінці аеропорту в Facebook.

Як повідомляється, рейс №ERN297 затримується у Венеції до 14:35 (плановий виліт 10:50).

Окрім того, рейс №ERN238 затримується вильотом зі Львова до Риму до 17:00 (плановий виліт 13:30).

В аеропорту зазначили, що затримка рейсів пов'язана з технічними причинами.

Нагадаємо, вчора, 5 серпня, аеропорт "Львів" повідомляв про затримку двох рейсів компанії Air Azur. Повідомлялося про затримку рейсу UTN3216 Анталія-Львів та рейсу UTN3215 Львів-Анталія.

Раніше повідомлялося, що українські туристи дві доби не могли вилетіти з італійського Реміні до Одеси. Авіарейс ANR5992, який 1 серпня повинна була виконати компанія YanAir, був перенесений на 3 серпня.

Також раніше Міжнародний аеропорт "Львів" повідомляв про скасування рейсів авіакомпанії Ernest з Мілана. За даними, отриманими від авіаперевізника, рейс №EG223 Мілан Бергамо-Львів скасований.

Пасажирам, які повинні були прибути цим рейсом до Львова, надали трансфер в готель в місті Мальпенса та забезпечили гарячим харчуванням на час очікування рейсу.