В львовском аэропорту сообщили об отмене рейсов из Милана

В аэропорту сообщили об отмене рейсов из Милана и в Милан

Международный аэропорт "Львов" предупреждает об отмене рейсов авиакомпании Ernest из Милана. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в своем Facebook.

Указано, что по данным, полученным от авиаперевозчика, рейс №EG223 Милан Бергамо-Львов отменен (плановый прилет 11:00).

"Пассажиры этого рейса будут перенаправлены на рейс №EG423 Милан Мальпенса-Львов (плановый прилет во Львов 20:40)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пассажирам, которые должны были прибыть этим рейсом во Львов, предоставят трансфер в отель в городе Мальпенса и обеспечат горячим питанием на время ожидания рейса.

Аэропорт указывает, что рейс №EG224 Львов-Милан Бергамо также отменен.

"Пассажирам будут перебронировать билеты на рейс №EG424 Львов-Милан Мальпенса (плановый вылет в 21:25). Из аэропорта Мальпенса будет предоставлен трансфер до Бергамо", - говорится в сообщении.

В пресс-службе заверили, что пассажиров обеспечат питанием и прохладительными напитками в соответствии с времени ожидания рейса.

Кроме того, как передает аэропорт, рейс №EG278 Львов-Неаполь задерживается до 00:35 (плановый вылет 11:45), а рейс №EG277 Неаполь-Львов задерживается с вылетом из Неаполя до 21:45 (плановый прилет 16:50).

Напомним, 26 июля в Международном аэропорту "Львов" сообщали о задержании рейсов компании YanAir из Египта.

Как писало РБК-Украина, украинская авиакомпания SkyUp отменила рейсы из Египта во Львов и из Львова в Египет.