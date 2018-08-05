В аеропорту "Львів" повідомили про затримку двох рейсів компанії Air Azur

Авіакомпанія не повідомляє про причини затримки рейсів

Міжнародний аеропорт "Львів" повідомляє про затримку двох рейсів компанії Air Azur. Про це йдеться в повідомленні на сторінці аеропорту в Facebook.

Як повідомляється, буде затриманий рейс UTN3216 Анталія-Львів, який вилетить на 7 годин пізніше, о 17:30 замість планових 10:35, а також рейс UTN3215 Львів-Анталія, який відправиться в 20:30 при запланованому часу вильоту 14:45.

Разом з тим, авіакомпанія не повідомляє про причини затримки рейсів.

Раніше повідомлялося, що українські туристи дві доби не могли вилетіти з італійського Реміні до Одеси. Авіарейс ANR5992, який 1 серпня повинна була виконати компанія YanAir, був перенесений на 3 серпня.

Також раніше Міжнародний аеропорт "Львів" повідомляв про скасування рейсів авіакомпанії Ernest з Мілана. За даними, отриманими від авіаперевізника, рейс №EG223 Мілан Бергамо-Львів скасований (плановий приліт 11:00).

Пасажирам, які повинні були прибути цим рейсом до Львова, надали трансфер в готель в місті Мальпенса та забезпечили гарячим харчуванням на час очікування рейсу.