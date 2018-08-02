Украинские туристы вторые сутки не могут вылететь из Италии в Одессу

Авиакомпания YanAir сообщила о технических причинах, в связи с чем во второй раз перенесен вылет в Одессу

Двое суток украинские туристы не могут вылететь с итальянского Ремини в Одессу. Авиарейс ANR5992, который 1 августа должна была выполнить компания YanAir, перенесен на 3 августа, сообщает туроператор Join Up.

Отмечается, что также перенесен день вылета рейса ANR5991 в обратном направлении - Одесса-Римини. Отмечается, что рейсы отложены из-за технические причины, о которых сообщили в авиакомпании

"Вывозной рейс для туристов Join Up из Римини в Одессу запланирован на 3 августа. На время задержки рейса ANR5992 туроператор предоставил туристам проживание с питанием в отелях на курортах Римини и Риччоне и обеспечит трансфер из отелей до нового времени вылета", - отметили в пресс-службе туроператора.

Также Join Up решил сократить направление Одесса-Римини, чтобы снизить нагрузку на партнерские авиакомпании. Туристы могут перебронировать направление по отмененных турах место и дату вылета. Если же туристы откажутся от тура, им компенсируют 100% стоимости путевки.

"Туристам рейса ANR5991 из Одессы компания также предложила вариант вылета в Римини из Киева 8 августа", - сообщил туроператор.

Напомним, 1 августа 2018 года в туристической компании Join Up сообщили об перенос рейсов авиакомпании YanAir из Одессы в Римини и в обратном направлении.