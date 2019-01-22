Аэропорты Украины за 2018 год значительно увеличили пассажиропотоки

Фото: аэропорт м. Черновцы (facebook.com/AIRPORT.CHERNIVTSI)

Абсолютное большинство рейсов - международные

Объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний в 2018 году возросли по сравнению с предыдущим годом на 18,6% и составили 12524,9 тыс.человек, в т.ч. международные - на 19% до 11442,3 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативную информацию Государственной авиационной службы Украины.

По данным ведомства, пассажиропотоки через аэропорты Украины увеличились на 24,5% и составили 20545,5 тыс. человек, в т.ч. в международном сообщении - на 25,8% и составили 18356,7 тыс. человек.

В течение января - декабря 2018 года украинскими авиакомпаниями выполнено 100 тысяч коммерческих рейсов (рост по сравнению с 2017 годом - на 7,5%), в т.ч. международных - 84,1 тысяч (рост на 7,7%), сообщили в Государственной авиационной службе.

Как сообщало РБК-Украина, в 2018 году всеми видами транспорта Украины было выполнено пассажирооборот в объеме 103,8 млрд пассажиро-километров, что на 4,4% больше, чем в 2017 году. По данным Государственной службы статистики, наибольший рост зафиксирован в авиационном транспорте Украины: за 2018 год количество пассажиров увеличилось на 17% до 12,4 млн, а пассажирооборот вырос на 25% до 25432,6 млн пассажиро-километров.

Напомним, в начале января 2019 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что пассажиропоток украинских аэропортов в 2018 году превысил 20 млн пассажиров за год. По его данным, общее количество пассажиров, которые воспользовались услугами украинских аэропортов в 2018 году, достигло 20,5 миллионов.