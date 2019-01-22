Аеропорти України за 2018 рік значно збільшили пасажиропотоки

Фото: аеропорт м. Чернівці (facebook.com/AIRPORT.CHERNIVTSI)

Абсолютна більшість рейсів - міжнародні

Обсяги пасажирських перевезень українських авіакомпаній у 2018 році зросли порівняно з попереднім роком на 18,6% та склали 12524,9 тис. осіб, у т.ч. міжнародні - на 19% та склали 11442,3 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативну інформацію Державної авіаційної служби України.

За даними відомства, пасажиропотоки через аеропорти України збільшились на 24,5% та становили 20545,5 тис. осіб, у т.ч. у міжнародному сполученні - на 25,8% та становили 18356,7 тис. осіб.

Упродовж січня - грудня 2018 року українськими авіакомпаніями виконано 100 тисяч комерційних рейсів (зростання порівняно з 2017 роком - на 7,5%), у т.ч. міжнародних - 84,1 тисяч (зростання - на 7,7%), повідомили в Державній авіаційній службі.

Як повідомляло РБК-Україна, у 2018 році усіма видами транспорту України було виконано пасажирооборот в обсязі 103,8 млрд пасажиро-кілометрів, що на 4,4% більше, ніж у 2017 році. За даними Державної служби статистики, найбільше зростання зафіксовано в авіаційному транспорті України: за 2018 рік кількість пасажирів збільшилася на 17% до 12,4 млн, а пасажирооборот зріс на 25% до 25432,6 млн пасажиро-кілометрів.

Нагадаємо, на початку січня 2019 року президент України Петро Порошенко заявив, що пасажиропотік українських аеропортів у 2018 році перевищив 20 млн пасажирів за рік. За його даними, загальна кількість пасажирів, які скористалися послугами українських аеропортів у 2018 році сягнула 20,5 мільйонів.