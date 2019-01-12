В 2018 году пассажиропоток украинских аэропортов превысил 20 млн

Иллюстративное фото (iev.aero)

В течение 2018 года пассажиропоток аэропортов составил 20,5 млн

Пассажиропоток украинских аэропортов в 2018 году превысил 20 млн пассажиров за год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Петра Порошенко в Twitter.

Как сообщается, общее количество пассажиров, которые воспользовались услугами украинских аэропортов в 2018 году достигла 20,5 миллионов.

"В 2018 пассажиропоток украинских аэропортов впервые превысил 20 миллионов за год! Движемся вперед, продолжаем создавать условия, чтобы украинцы путешествовали еще больше", - написал президент.

Напомним, ранее сообщалось, что международный аэропорт "Киев" за 2018 год обслужил 2 млн. 812 тыс. 300 пассажиров, что на 51,9% больше, чем в 2017 году.

Добавим, итальянский лоукостер Ernest Airlines объявил о закрытии рейсов в несколько городов в Италии из аэропорта Львова. С 21 января 2019 года рейсы в Венецию и Милан (Мальпенса) будут отменены. В течение 2018 года авиакомпания Ernest Airlines перевезла более 100 тысяч пассажиров между Львовом и городами Италии.

Кроме того, турецкая авиакомпания Turkish Airlines с 6 апреля 2019 года намерена начать выполнять прямые рейсы между курортным городом Бодрум и аэропортом Борисполь.