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Аэропорты Турции начнут проверять всех пассажиров на COVID-19 с 1 июня

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 15:28
Аэропорты Турции начнут проверять всех пассажиров на COVID-19 с 1 июня
Иллюстративное фото (flickr)

В первую очередь речь идет об аэропортах основных туристических провинций

С 1 июня в турецких аэропортах начнут проверять всех пассажиров, прилетающих в страну, на коронавирус. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсоя, передает Airport Haber.

Сообщается, что в первую очередь речь идет об аэропортах основных туристических провинций, в том числе Антальи.

По словам Эрсоя, Турция готовится к постепенному возобновлению туризма.

"Министерство здравоохранения страны займется созданием специальных лабораторий в аэропортах, чтобы тестировать пассажиров", - сообщил министр.

Он также отметил, что пассажиры будут проходить тестирование до прохождения паспортного контроля.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция прошла пик пандемии коронавируса. При этом глава Министерства здравоохранения заявил, что в стране число смертей является низким в Европе.

Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действующие ограничения в стране будут сохранены, но несколько ослаблены. По его словам, очередной запрет на выход из дома будет действовать с 16 по 19 мая.

Теги Новости Украины ТурцияКоронавирус
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