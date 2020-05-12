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Аеропорти Туреччини почнуть перевіряти всіх пасажирів на COVID-19 з 1 червня

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 15:28
Аеропорти Туреччини почнуть перевіряти всіх пасажирів на COVID-19 з 1 червня
Ілюстративне фото (flickr)

В першу чергу мова йде про аеропорти основних туристичних провінцій

З 1 червня в турецьких аеропортах почнуть перевіряти всіх пасажирів, що прилітають в країну, на коронавірус. Про це заявив міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Эрсоя, передає Airport Haber.

Повідомляється, що в першу чергу мова йде про аеропорти основних туристичних провінцій, в тому числі Анталії.

За словами Эрсоя, Туреччина готується до поступового відновлення туризму.

"Міністерство охорони здоров'я країни займеться створенням спеціальних лабораторій в аеропортах, щоб тестувати пасажирів", - повідомив міністр.

Він також зазначив, що пасажири будуть проходити тестування до проходження паспортного контролю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина пройшла пік пандемії коронавірусу. При цьому глава Міністерства охорони здоров'я заявив, що в країні число смертей є найнижчим в Європі.

Крім того, Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що діючі обмеження в країні будуть збережені, але дещо ослаблені. За його словами, чергова заборона на вихід з будинку буде діяти з 16 по 19 т

равня.

Теги Новини України ТурцияКоронавірус
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