МАУ продолжит выполнять рейсы в Китай, но только в одну сторону

Иллюстративное фото (flyuia.com)

Авиакомпания отменила рейсы из Китая в Украину

Компания "Международные авиалинии Украины" из-за коронавируса в Китае продолжит выполнять рейсы в эту страну, но только в одну сторону. Об этом РБК-Украина сообщили в контакт-центре МАУ.

Сообщается, что на сегодня МАУ осуществляет рейсы в Китай только в одну сторону

"В одну сторону. Сообщением в Украину из Китая не летают международные авиалинии. Рейсы из Китая в Украину не будут осуществляться. Это в связи с вирусом", - заявили в контакт центре.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина ограничит авиасообщение с Китаем из-за коронавируса. Ожидается, что с 3 февраля между странами не будет прямых авиарейсов.

Ранее также стало известно, что Российская Федерация закрывает пункты пропуска на границе с Китаем в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Кроме того, правительство Гонконга частично ограничит транспортное соединение с материковой частью Китая, чтобы сократить распространение нового коронавируса. Ожидается, что в два раза сократят авиарейсы, автобусные перевозки и полностью закроют железнодорожное сообщение.