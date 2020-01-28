В аеропорту, на залізничному вокзалі Дніпра посилять заходи через коронавіруса

Ілюстративне фото (dnk.aero)

Пасажирам будуть дистанційно міряти температуру

У міжнародному аеропорту і на залізничному вокзалі міста Дніпро зробить додаткові заходи для виявлення пасажирів з підвищеною температурою, щоб уникнути поширення нового коронавіруса з Китаю. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської облдержадміністрації.

Повідомляється, що в аеропорту, на залізничному вокзалі встановлять "захисні кордони" з тепловізорами, які допоможуть виявляти пасажирів з підвищеною температурою.

"У нас є інфрачервоні термометри. Вимірюємо температуру тим, хто вже має симптоми хвороби. Сьогодні встановимо тепловізор, щоб дистанційно виявляти підвищену температуру, навіть якщо людина про це не знає", - повідомив глава аеропорту Криворотченко Сергій.

Пасажири з симптомами захворювання будуть одразу доставлені в лікарні Дніпра. Зокрема, готовність приймати громадян з симптомами на коронавірус готова лікарня №21, яка спеціалізується на інфекційних захворюваннях.

Раніше РБК-Україна писало, що Моз посилив санітарні підрозділу в аеропорту "Бориспіль" бригадою швидкої допомоги з ризиків появи коронавіруса з Китаю. Санітарні підрозділи були посилені, коли був прийнятий прямий літак з Китаю.

Також повідомлялося, що в Україні станом на 27 січня не виявили жодного випадку захворювання коронавірусом 2019-nCoV.