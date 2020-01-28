ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В аеропорту, на залізничному вокзалі Дніпра посилять заходи через коронавіруса

Новини » Суспільство     28.01.2020 - 19:32
В аеропорту, на залізничному вокзалі Дніпра посилять заходи через коронавіруса
Ілюстративне фото (dnk.aero)

Пасажирам будуть дистанційно міряти температуру

У міжнародному аеропорту і на залізничному вокзалі міста Дніпро зробить додаткові заходи для виявлення пасажирів з підвищеною температурою, щоб уникнути поширення нового коронавіруса з Китаю. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської облдержадміністрації.

Повідомляється, що в аеропорту, на залізничному вокзалі встановлять "захисні кордони" з тепловізорами, які допоможуть виявляти пасажирів з підвищеною температурою.

"У нас є інфрачервоні термометри. Вимірюємо температуру тим, хто вже має симптоми хвороби. Сьогодні встановимо тепловізор, щоб дистанційно виявляти підвищену температуру, навіть якщо людина про це не знає", - повідомив глава аеропорту Криворотченко Сергій.

Пасажири з симптомами захворювання будуть одразу доставлені в лікарні Дніпра. Зокрема, готовність приймати громадян з симптомами на коронавірус готова лікарня №21, яка спеціалізується на інфекційних захворюваннях.

Раніше РБК-Україна писало, що Моз посилив санітарні підрозділу в аеропорту "Бориспіль" бригадою швидкої допомоги з ризиків появи коронавіруса з Китаю. Санітарні підрозділи були посилені, коли був прийнятий прямий літак з Китаю.

Також повідомлялося, що в Україні станом на 27 січня не виявили жодного випадку захворювання коронавірусом 2019-nCoV.

У МОЗ розповіли про заходи щодо боротьби з коронавірусом Україна обмежить авіасполучення з Китаєм через коронавірус
Новини України ДніпроФК Дніпровирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся