В аеропорту Варшави затримали українця з патронами і шумовою гранатою

Такі предмети були знайдені під час перевірки безпеки у ручній поклажі у мандрівника, який вилітав з аеропорту в місті Новий Двір Мазовецький до Малаги.

Як уточнили у польській прикордонній службі, інцидент стався вчора, 7 листопада.

Офіцери Групи безпеки польотів отримали інформацію про виявлення 15 бойових набоїв та макета навчальної гранати в ручній поклажі 25-річного українця без відповідних дозвільних документів на зберігання та вивезення боєприпасів.

Через порушення ним ст. 263 параграфа 2 Кримінального кодексу Польщі, молоду людину затримали та допитали.

"Під час розмови з прикордонниками він пояснив, що їхав з України, а рюкзак із вмістом позичив у товариша, не підозрюючи, що всередині знаходяться небезпечні предмети", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 8 листопада, громадянина України мають доставити до окружної прокуратури міста Новий Двір Мазовецький "для подальшого розгляду справи".

Зберігання зброї чи боєприпасів без відповідного дозволу карається у Польщі позбавленням волі на строк від 6 місяців до 8 років, зазначили правоохоронці.