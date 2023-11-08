В аеропорту Варшави затримали українця з патронами і шумовою гранатою

Польські правоохоронці затримали у варшавському аеропорту "Модлін" 25-річного громадянина України, у якого в рюкзаку було виявлено кілька бойових патронів та шумову гранату. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Надвіслянського відділу Прикордонної служби Польщі.
Такі предмети були знайдені під час перевірки безпеки у ручній поклажі у мандрівника, який вилітав з аеропорту в місті Новий Двір Мазовецький до Малаги.
Як уточнили у польській прикордонній службі, інцидент стався вчора, 7 листопада.
Офіцери Групи безпеки польотів отримали інформацію про виявлення 15 бойових набоїв та макета навчальної гранати в ручній поклажі 25-річного українця без відповідних дозвільних документів на зберігання та вивезення боєприпасів.
Через порушення ним ст. 263 параграфа 2 Кримінального кодексу Польщі, молоду людину затримали та допитали.
"Під час розмови з прикордонниками він пояснив, що їхав з України, а рюкзак із вмістом позичив у товариша, не підозрюючи, що всередині знаходяться небезпечні предмети", - йдеться у повідомленні.
Сьогодні, 8 листопада, громадянина України мають доставити до окружної прокуратури міста Новий Двір Мазовецький "для подальшого розгляду справи".
Зберігання зброї чи боєприпасів без відповідного дозволу карається у Польщі позбавленням волі на строк від 6 місяців до 8 років, зазначили правоохоронці.
Раніше повідомлялося, що на початку листопада у Польщі затримали українця, який допомагав перевозити нелегалів із Білорусі.
А перед цим польські прикордонники затримали українського водія, який перевозив мігрантів. При спробі арешту він намагався втекти, а згодом погрожував ножем.
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