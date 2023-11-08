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В аеропорту Варшави затримали українця з патронами і шумовою гранатою

Фото: у варшавському аеропорту затримали громадянина України (nadwislanski.strazgraniczna.pl)
Автор: Володимир Костирін

Польські правоохоронці затримали у варшавському аеропорту "Модлін" 25-річного громадянина України, у якого в рюкзаку було виявлено кілька бойових патронів та шумову гранату. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Надвіслянського відділу Прикордонної служби Польщі.

Такі предмети були знайдені під час перевірки безпеки у ручній поклажі у мандрівника, який вилітав з аеропорту в місті Новий Двір Мазовецький до Малаги.

Як уточнили у польській прикордонній службі, інцидент стався вчора, 7 листопада.

Офіцери Групи безпеки польотів отримали інформацію про виявлення 15 бойових набоїв та макета навчальної гранати в ручній поклажі 25-річного українця без відповідних дозвільних документів на зберігання та вивезення боєприпасів.

Через порушення ним ст. 263 параграфа 2 Кримінального кодексу Польщі, молоду людину затримали та допитали.

"Під час розмови з прикордонниками він пояснив, що їхав з України, а рюкзак із вмістом позичив у товариша, не підозрюючи, що всередині знаходяться небезпечні предмети", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 8 листопада, громадянина України мають доставити до окружної прокуратури міста Новий Двір Мазовецький "для подальшого розгляду справи".

Зберігання зброї чи боєприпасів без відповідного дозволу карається у Польщі позбавленням волі на строк від 6 місяців до 8 років, зазначили правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що на початку листопада у Польщі затримали українця, який допомагав перевозити нелегалів із Білорусі.

А перед цим польські прикордонники затримали українського водія, який перевозив мігрантів. При спробі арешту він намагався втекти, а згодом погрожував ножем.

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