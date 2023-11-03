У Польщі затримали українця, який перевозив нелегалів із Білорусі

Польські прикордонники затримали поблизу кордону з Білоруссю українця, який допомагав нелегальним мігрантам перетнути польсько-білоруський кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прикордонників Польщі в Twitter.

Також прикордонники затримали двох громадян Грузії.

"2 листопада до Польщі намагалися нелегально потрапити 44 іноземці, зокрема громадяни Ємену, Сирії, Еритреї. За допомогу затримано двох громадян Грузії і громадянина України, який перевозив двох іранців", - йдеться у повідомленні.

Закриття кордонів з Білоруссю

Після невдалого бунту лідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у РФ частина його бойовиків прибула до Білорусі.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Гітанас Науседа заявили, що найманці можуть здійснювати провокації на кордоні країн НАТО.

Нещодавно повідомлялося, що Польща, Литва, Латвія та Естонія повністю закриють кордони з Білоруссю.

Крім цього, Білорусь із 2020 року займається незаконним перевезенням мігрантів із Близького Сходу. Після прибуття людей до Білорусі їх відправляють на кордони з країнами Балтії та Польщею, щоб вони змогли перейти на територію Європейського союзу.

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