Польські прикордонники затримали українського водія, який перевозив мігрантів: він погрожував ножем

Польські прикордонники в Губіні намагалися зупинити фургон Fiat з польськими номерами, що прямував до кордону з Німеччиною. Водій не підкорився їхнім сигналам і спробував втекти.

Прикордонники переслідували водія. У селищі Валовиці він вискочив із машини та побіг. Прикордонники вистрілили у повітря, але він не здавався. Він дістав ножа і погрожував прикордоннику, а потім сказав, що поранить себе.

На місце події приїхали лікарі, поліцейські з переговорником та пожежники. Водій автобуса після розмови з поліцейським опустив ніж та здався. Виявилося, що 26-річний громадянин України у вантажному відсіку автобуса перевозив нелегальних мігрантів до Німеччини.

Співробітники прикордонної служби, обшукавши автомобіль, виявили у водійських дверях пакет із речовиною білого кольору (0,5 грама), яка після перевірки тестом на наркотики виявилася кокаїном.

Іноземця затримали за те, що він нелегально перевозив людей через кордон, не зупинився на вимогу поліції, напав на поліцейського та їхав під впливом наркотичного засобу.

Суд заарештував громадянина України на три місяці. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Поліція продовжує розслідування.

Ситуація на українсько-польському кордоні

Польські перевізники погрожують перекрити кордон із Україною через конкуренцію. Україна звернулася до Польщі з проханням не допустити цього та організує зустріч між Польщею та Єврокомісією.

Раніше перевізники у Польщі обмежувалися блокуванням одного пункту пропуску, а тепер планують перекрити усі наявні в'їзди з України.