В аэропорту Варшавы задержали украинца с патронами и шумовой гранатой

Такие предметы были найдены в ходе проверки безопасности в ручной клади у путешественника, вылетавшего из аэропорта в городе Новый Двор Мазовецкий в Малагу.

Как уточнили в польской погранслужбе, инцидент произошел вчера, 7 ноября.

Офицеры Группы безопасности полетов получили информацию об обнаружении 15 боевых патронов и макета учебной гранаты в ручной клади 25-летнего украинца без соответствующих разрешительных документов на хранение и вывоз боеприпасов.

Из-за нарушения им ст. 263 параграфа 2 Уголовного кодекса Польши, молодого человека задержали и допросили.

"Во время разговора с пограничниками он объяснил, что уезжал из Украины, а рюкзак с содержимым одолжил у товарища, не подозревая, что внутри находятся опасные предметы", - говорится в сообщении.

Сегодня, 8 ноября, гражданина Украины должны доставить в окружную прокуратуру города Новый Двор Мазовецкий "для дальнейшего рассмотрения дела".

Хранение оружия или боеприпасов без соответствующего разрешения карается в Польше лишением свободы сроком от 6 месяцев до 8 лет, отметили правоохранители.