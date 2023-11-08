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В аэропорту Варшавы задержали украинца с патронами и шумовой гранатой

Фото: в варшавском аэропорту задержали гражданина Украины (nadwislanski.strazgraniczna.pl)
Автор: Владимир Костырин

Польские правоохранители задержали в варшавском аэропорту "Модлин" 25-летнего гражданина Украины, у которого в рюкзаке были обнаружены несколько боевых патронов и шумовая граната. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Надвислянского отдела Пограничной службы Польши.

Такие предметы были найдены в ходе проверки безопасности в ручной клади у путешественника, вылетавшего из аэропорта в городе Новый Двор Мазовецкий в Малагу.

Как уточнили в польской погранслужбе, инцидент произошел вчера, 7 ноября.

Офицеры Группы безопасности полетов получили информацию об обнаружении 15 боевых патронов и макета учебной гранаты в ручной клади 25-летнего украинца без соответствующих разрешительных документов на хранение и вывоз боеприпасов.

Из-за нарушения им ст. 263 параграфа 2 Уголовного кодекса Польши, молодого человека задержали и допросили.

"Во время разговора с пограничниками он объяснил, что уезжал из Украины, а рюкзак с содержимым одолжил у товарища, не подозревая, что внутри находятся опасные предметы", - говорится в сообщении.

Сегодня, 8 ноября, гражданина Украины должны доставить в окружную прокуратуру города Новый Двор Мазовецкий "для дальнейшего рассмотрения дела". 

Хранение оружия или боеприпасов без соответствующего разрешения карается в Польше лишением свободы сроком от 6 месяцев до 8 лет, отметили правоохранители.

Ранее сообщалось, что в начале ноября в Польше задержали украинца, который помогал перевозить нелегалов из Беларуси.

А перед этим польские пограничники задержали украинского водителя, перевозившего мигрантов. При попытке ареста он пытался сбежать, а затем угрожал ножом.

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