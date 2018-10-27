В аэропорту Одессы эвакуировали пассажиров самолета из-за задымления

Фото: задымление самолета в аэропорту Одессы (od.npu.gov.ua)

Пострадавших в результате инцидента нет

В международном аэропорту Одессы из-за задымления самолета, который отправлялся в рейс "Одесса-Дубаи", эвакуировали всех пассажиров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел во время взлета самолета.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что задымление произошло в районе шасси. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия автоцистерна врезалась в крыло пассажирского самолета. Лайнер авиакомпании American Airlines должен был вылететь в Майами. На борту находились 172 пассажира и шесть членов экипажа. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в штате Калифорния (США) возле города Агура-Хиллз на автостраде 101 потерпел крушение и загорелся раритетный самолет. Отмечалось, что крылья самолета были окрашены в цвета и имели маркировку немецких воздушных сил Люфтваффе Второй мировой войны.