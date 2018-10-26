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В аэропорту Нью-Йорка автоцистерна врезалась в самолет c пассажирами

Новости » Происшествия    26.10.2018 - 16:34
Фото: в самолет врезалась автоцистерна (twitter.com/ABC7NY)
Фото: в самолет врезалась автоцистерна (twitter.com/ABC7NY)

На борту находились 172 пассажира и шесть членов экипажа

В нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия автоцистерна врезалась в крыло пассажирского самолета. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ресурс ABC7.

Сотрудники аэропорта сообщили изданию, что инцидент произошел в 6:51 (в 13:51 по киевскому времени). Отмечается, что лайнер авиакомпании American Airlines должен был вылететь в Майами. Указано, что на борту находились 172 пассажира и шесть членов экипажа. Пострадавших в результате инцидента нет.

Также указано, что самолет был снят с эксплуатации, а пассажиров пересадили на другой борт. Ведется расследование.

Напомним, в штате Калифорния (США) около города Агура-Хиллз на автостраде 101 потерпел крушение и загорелся раритетный самолет. Отмечалось, что крылья самолета были покрашены в цвета и имели маркировки немецких воздушных сил Люфтваффе Второй мировой войны.

В Департаменте пожарной охраны округа Лос-Анджелес сообщали, что пилот самолета после крушения покинул его и "ушел". Также спасатели отметили действия пилота, который попытался не врезаться в машины, которые ехали по дороге.

Как писало РБК-Украина ранее, в середине октября около острова Лонг-Айленд на юге штата Нью-Йорк потерпел крушение, упав в Атлантический океан, небольшой частный самолет с тремя людьми на борту. Отмечалось, что спасатели на тот момент смогли найти только тело мужчины-пилота, тела еще двух погибших пассажиров, мужчины и женщины, находились в районе обломков на глубине около 18 м.

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