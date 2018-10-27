У аеропорту Одеси евакуювали пасажирів літака через задимлення

Фото: задимлення літака в аеропорту Одеси (od.npu.gov.ua)

Постраждалих внаслідок інциденту немає

У міжнародному аеропорту Одеси через задимлення літака, який відправлявся за рейсом "Одеса-Дубаї", було евакуйовано всіх пасажирів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

Як повідомили у поліції, інцидент стався під час зльоту літака.

"На місці події працює слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що задимлення сталося в районі шасі. Проводиться перевірка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалих внаслідок інциденту немає. Зараз аеропорт працює у штатному режимі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нью-йоркському аеропорту Ла-Гуардія автоцистерна врізалася у крило пасажирського літака. Лайнер авіакомпанії American Airlines повинен був вилетіти в Майамі. На борту знаходилися 172 пасажири і шість членів екіпажу. Постраждалих у результаті інциденту немає.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в штаті Каліфорнія (США) біля міста Агура-Хіллз на автостраді 101 зазнав аварії і загорівся раритетний літак. Зазначалося, що крила літака були пофарбовані в кольори і мали маркування німецьких повітряних сил Люфтваффе Другої світової війни.