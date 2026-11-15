В аеропорту Маямі зіштовхнулися пасажирський і вантажний літаки: є постраждалі

Пасажирський літак Copa Airlines зіткнувся з вантажним Boeing 767 компанії UPS в Міжнародному аеропорту Маямі. Кінчик крила пасажирського лайнера зачепив ніс вантажного літака після того, як той виїхав на його траєкторію руху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними Федерального управління цивільної авіації США (FAA) та аудіозаписом переговорів диспетчерів із пілотами, екіпаж UPS мав поступитися дорогою літаку Boeing 737 авіакомпанії Copa Airlines, який прямував до виходу на посадку. Вантажний літак, що виконував рейс до Боготи, натомість опинився на шляху пасажирського борту.

Після зіткнення диспетчер уточнив у пілота UPS, чи зачепив його літак рейс 427 авіакомпанії Copa. У відповідь той сказав: "Ми заїхали занадто далеко, і тоді він зачепив нас крилом".

Інцидент стався близько 21:00 за місцевим часом. FAA розпочало розслідування обставин зіткнення.

Що відомо про пасажирів

На борту літака Copa Airlines, який прибув із Панама-Сіті, перебували 166 пасажирів і шестеро членів екіпажу. Медична допомога знадобилася двом пасажирам. За попередньою оцінкою, вони дістали незначні травми.

У компанії UPS повідомили, що члени екіпажу вантажного літака не постраждали. Обидва перевізники заявили про готовність співпрацювати з владою під час розслідування.

Масштабний збій авіасистеми у США

Зіткнення літаків відбулося наступного дня після масштабного збою в роботі системи управління повітряним рухом США. Через технічну несправність і перевантаження даними були порушені робота зв'язку та радіолокаційних систем. Це призвело до найтривалішої загальнонаціональної зупинки польотів у країні за понад два десятиліття.

За даними авіаційної аналітичної компанії FlightAware, у суботу в США скасували понад 6 600 рейсів, а ще 8 350 затримали. Станом на 00:40 неділі за нью-йоркським часом кількість скасованих рейсів зросла ще на 1 100, а затриманих - більш ніж на 600.