В аэропорту Майами столкнулись пассажирский и грузовой самолеты: есть пострадавшие

Пассажирский самолет Copa Airlines столкнулся с грузовым Boeing 767 компании UPS в Международном аэропорту Майами. Кончик крыла пассажирского лайнера задел нос грузового самолета после того, как тот уехал на его траекторию движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и аудиозаписью переговоров диспетчеров с пилотами, экипаж UPS должен был уступить дорогу самолету Boeing 737 авиакомпании Copa Airlines, направлявшемуся к выходу на посадку. Грузовой самолет, выполнявший рейс в Боготу, оказался на пути пассажирского борта.

После столкновения диспетчер уточнил у пилота UPS, задел ли его самолет рейс 427 авиакомпании Copa. В ответ тот сказал: "Мы заехали слишком далеко, и тогда он задел нас крылом".

Инцидент произошел около 21:00 по местному времени. FAA приступило к расследованию обстоятельств столкновения.

Что известно о пассажирах

На борту самолета Copa Airlines, прибывшего из Панама-Сити, находились 166 пассажиров и шесть членов экипажа. Медицинская помощь потребовалась двум пассажирам. По предварительной оценке, они получили незначительные травмы.

В компании UPS сообщили, что члены экипажа грузового самолета не пострадали. Оба перевозчика заявили о готовности сотрудничать с властями во время расследования.

Масштабный сбой авиасистемы в США

Столкновение самолетов произошло на следующий день после масштабного сбоя в работе системы управления воздушным движением США. Из-за технической неисправности и перегрузки данными были нарушены работа связи и радиолокационных систем. Это привело к самой продолжительной общенациональной остановке полетов в стране за два десятилетия.

По данным авиационной аналитической компании FlightAware, в субботу в США отменили более 6600 рейсов, а еще 8350 задержали. По состоянию на 00:40 воскресенья по нью-йоркскому времени количество отмененных рейсов выросло еще на 1100, а задержанных – более чем на 600.