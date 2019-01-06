В аэропорту "Львов" рассказали, когда возобновятся полеты

Иллюстративное фото (facebook.com/LvivAirport)

Ранее аэропорт опубликовал информацию по ряду рейсов, которые были отменены, перенесены или задерживаются

В Международном аэропорту "Львов" заявили, что рейсы будут выполняться по мере готовности воздушных судов к отправке. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook аэропорта.

Следует отметить, что ранее аэропорт опубликовал информацию по ряду рейсов, которые были отменены, перенесены или задерживаются.

"Рейс FR 1642 Лондон-Львов авиакомпании Ryanair в настоящее время находится в м. Жешув. Рейсы №7132 Шарм-эль-Шейх-Львов пойдет на запасной аэродром в Киев. Рейсы авиакомпании "Ernest" задерживаются на неопределенное время, поскольку выполняются воздушным судном, которое находится в аэропорту "Львов", - проинформировали в аэропорту.

Кроме того, указано, что рейс LH 2551 авиакомпании Lufthansa отменен, рейс PC421 авиакомпании Pegasus перенесен на завтра, а остальные рейсы задерживаются на неопределенный срок, о чем в компании обещали сообщить дополнительно.

Указано, что пока соответствующие подразделения аэропорта выполняют оперативные работы по очистке взлетно-посадочной полосы.

"ВС авиакомпании Turkish Airlines отбуксировали на перрон. Проводится расследование и выясняются причины инцидента, о результатах которого будет сообщено дополнительно. Соответствующие подразделения аэропорта выполняют оперативные работы по очистке ВПП", - говорится в сообщении.

Также аэропорт информирует, что сейчас начата регистрация пассажиров. Рейсы будут выполняться по мере готовности воздушных судов к отправке.

Напомним, ранее Львовский аэропорт временно приостановил работу после того, как самолет компании Turkish Airlines выкатился за пределы взлетной полосы.

РБК-Украина также писало, что аэропорт Мюнхена из-за непогоды отменил 120 авиарейсов.

Добавим, аэропорт "Киев" за минувший год увеличил пассажиропоток в полтора раза.