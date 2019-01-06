Аэропорт Львова приостановил работу после инцидента с самолетом

Фото: инцидент с самолетом в аэропорту Львова (facebook.com/bagrij.andrij)

Самолет Turkish Airlines выкатился за пределы взлетной полосы

Львовский аэропорт временно приостановил работу после того, как самолет компании Turkish Airlines выкатился за пределы взлетной полосы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Международного аэропорта "Львов".

Сообщается, что сегодня в 10:23 самолет Boeing 737-800 авиакомпании Turkish Airlines, который совершал рейс по маршруту Львов-Стамбул, при развороте на взлетной полосе частично выкатился за ее пределы.

"Ни один из 59 пассажиров и 6 членов экипажа, которые были на борту воздушного судна, в результате инцидента не пострадал. Были проведены мероприятия по высадке пассажиров и доставки их в терминал "А". В настоящее время проводятся мероприятия по эвакуации воздушного судна с полосы. Аэропорт прилагает максимальные усилия для возобновления работы в ближайшее время", - говорится в сообщении.

На сайте аэропорта указано, что на данный момент задерживается прилет самолетов, которые должны были прибыть после взлета турецкого Boeing.

Напомним, ранее сообщалось, что аэропорт Мюнхена из-за непогоды отменил 120 авиарейсов.

Ранее также стало известно, что аэропорт "Киев" за минувший год увеличил пассажиропоток в 1,5 раза.