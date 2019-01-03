Аэропорт "Киев" увеличил пассажиропоток в 1,5 раза

Фото: аэропорт Киев (facebook.com-airportkiev)

Наиболее популярными направлениями были Минск, Шарм-эль-Шейх и Варшава

Международный аэропорт "Киев" за 2018 год обслужил 2 млн. 812 тыс. 300 пассажиров, что на 51,9% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По данным пресс-службы, количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах? - 2 727,5 тыс., на внутренних рейсах - 84,8 тыс. пассажиров.

Наиболее популярные международные направления с начала 2018 года - Минск (Беларусь), Шарм-эль-Шейх (Египет), Варшава ( Польша), Анкара (Турция), Дубай (ОАЭ), Анталия (Турция), Рим (Италия); внутренние - Одесса, Запорожье, Львов.

Напомним, в октябре 2018 года мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о строительстве линии метро от Кольцевой дороги до жилого массива Троещина. В пояснительной записке к документу отмечается, что трасса линии пройдет от Кольцевой дороги, через аэропорт Жуляны, центральный железнодорожный вокзал, центральную часть города, Подол и по Подольскому мостовому переходу до жилых районов Троещины.

Как сообщало РБК-Украина, в международном аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского планируют существенно расширить терминал А и вдвое увеличить его пропускную способность. Проект оценивается в 630 млн грн, а работы планируют завершить в мае 2019 года. В результате площадь терминала А увеличится на 9,5 тыс. кв. м.