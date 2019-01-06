В аеропорту "Львів" розповіли, коли відновляться польоти

Ілюстративне фото (facebook.com/LvivAirport)

Раніше аеропорт опублікував інформацію щодо ряду рейсів, які були скасовані, перенесені або ж затримуються

У Міжнародному аеропорті "Львів" заявили, що рейси будуть виконуватись у міру готовності повітряних суден до відправлення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook аеропорту.

Слід зазначити, що раніше аеропорт опублікував інформацію щодо ряду рейсів, які були скасовані, перенесені або ж затримуються.

"Рейс FR 1642 Лондон-Львів авіакомпанії Ryanair на даний час знаходиться у м. Жешув. Рейс №7132 Шарм-ель-Шейх-Львів піде на запасний аеродром у Київ. Рейси авіакомпанії "Ernest" затримуються на невизначений час, оскільки виконуються повітряним судном, що знаходиться в аеропорту "Львів", - поінформували в аеропорту.

Крім того, вказано, що рейс LH 2551 авіакомпанії Lufthansa скасовано, рейс PC421 авіакомпанії Pegasus перенесено на завтра, а решта рейсів затримуються на невизначений час, про що в компанії обіцяли повідомити додатково.

Вказано, що наразі відповідні підрозділи аеропорту виконують оперативні роботи з очистки злітно-посадкової смуги.

"ПС авіакомпанії Turkish Airlines відбуксирували на перон. Проводиться розслідування та з'ясовуються причини інциденту, про результати якого буде повідомлено додатково. Відповідні підрозділи аеропорту виконують оперативні роботи з очистки ЗПС", - сказано у повідомленні.

Також аеропорт інформує, що наразі розпочато реєстрацію пасажирів. Рейси будуть виконуватись у міру готовності повітряних суден до відправлення.

Нагадаємо, раніше Львівський аеропорт тимчасово призупинив роботу після того, як літак компанії Turkish Airlines викотився за межі злітної смуги.

РБК-Україна також писало, що аеропорт Мюнхена через негоду скасував 120 авіарейсів.

Додамо, аеропорт "Київ" за минулий рік збільшив пасажиропотік у півтора рази.