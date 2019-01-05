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Аэропорт Мюнхена из-за непогоды отменил 120 авиарейсов

Новости » Инфраструктура    05.01.2019 - 16:00
Аэропорт Мюнхена из-за непогоды отменил 120 авиарейсов
Фото (twitter.com/Airport_FRA)

Около 140 рейсов были задержаны

В аэропорту немецкого Мюнхена в субботу, 5 января, из-за сильного снегопада отменили 120 авиарейсов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel Online.

Сообщается, что также около 140 рейсов были задержаны. В аэропорту Мюнхена всего на сегодня было запланировано около 850 взлетов и посадок.

Кроме того, в течение 25 минут в аэропорту были закрыты взлетные полосы для очистки от снега.

Напомним, аэропорт немецкого города Ганновер 29 декабря приостановил работу после того, как автомобиль протаранил ворота и въехал в зону для обслуживания самолетов. Все рейсы из аэропорта Ганновер-Лангенхаген были отменены. Также аэропорт не принимал другие самолеты из-за расследования инцидента.

Ранее в берлинском аэропорту "Шенефельд" полиция задержала мужчину, одетого в подозрительный жилет с проводами. Мужчина угрожал силам безопасности аэропорта пивной бутылкой.

Также ранее РБК-Украина писало, что из первого терминала аэропорта Франкфурта-на-Майне федеральная полиция Германии эвакуировала людей. Эвакуация произошла из-за французской семьи, которая прошла мимо зоны контроля аэропорта.

 

 

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