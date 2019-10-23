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В аеропорту "Київ" через туман скасували кілька рейсів

Новини » Суспільство    23.10.2019 - 11:53
В аеропорту "Київ" через туман скасували кілька рейсів
Фото: туман в аеропорту "Київ" (Facebook)

У зв'язку з несприятливими погодними умовами скасовані рейси до Варшави, Барселони і Мінська

Аеропорт "Київ" імені Сікорського через сильний туман і низьку видимость скасував кілька рейсів, які повинні були вилетіти в середу, 23 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту.

У зв'язку з несприятливими погодними умовами скасовані рейси: Варшава LO755 (LOT), Барселона VY7750 (Vueling Airlines), Мінськ 2847 (Belavia). Повідомляється, що станом на 9:00 ранку горизонтальна видимість сягала 200 м, вертикальна - 50 м.

"Рейси, які були перенаправлені до запасного аеродрому в Бориспіль: Ганновер W66108 (Wizz Air), Рим AZ590 (Alitalia), Лісабон W66192 Wizz Air, Катовіце W1277 (Wizz Air), Рига W6280 (Wizz Air), Відень W6128 (Wizz Air)", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що Рейс 275 Неаполь-Київ (Ernest) приземлився в аеропорту Львова. На внутрішніх рейсах авіакомпанії Motor Sich скасовано ранковий рейс до Одеси, затримуються рейси в Запоріжжя і Львів.

Всім пасажирам, що мали летіти зворотніми рейсами, було надано трансфер до аеропорту Бориспіль.

Нагадаємо, у Міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького через сильний туман не змогли приземлитися два літаки з Вільнюса і Варшави.

Твкже РБК-Україна повідомляло, що погода в Україні у четвер, 24 жовтня, буде з туманами, в деяких регіонах температура підніметься до +24 тепла. Тумани будуть триматися ще довше протягом дня.

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