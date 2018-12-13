В аэропорту "Киев" рассказали о ситуации с рейсами условиях снегопада

Фото: заснеженный аэропорт "Киев" (facebook.com/airportkiev)

Сейчас рейсы в аерпортру выполняются без задержки

Несмотря на снегопады рейсы в Международном аэропорту "Киев" (Жуляны) 13 декабря выполняются по расписанию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook аэропорта.

Как отмечается, взлетно-посадочная полоса (ВПП) расчищена на 40 метров в ширину и обработана жидкостью от обледенения, коэффициент сцепления 0,3.

"Рейсы на данный момент выполняются по расписанию, очистка ВПП осуществляется в промежутках между взлетами и посадками. Видимость - 500 метров, дымка, облачность значительная, ветер 4 м/с, сильный снег, влажность 95%, температура воздуха 0", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 12 декабря рейсы WIZZ 2473 из Будапешта и 6120 были переадресованы из Франкфурта на запасной аэродром во Львов. Соответственно, рейсы WIZZ 6223 - Копенгаген и 7307 - Кельн на вылет отменены. Пассажирам предоставлено питание и гостиницу. Вылет запланирован на сегодня в Копенгаген в 17:30 и в Кельн в 19:40.

Рейсы авиакомпании SkyUP из Шарм-эль-Шейха (7108 и 7102) были переадресованы на запасные аэродромы в Одессу и Львов. Вылеты рейсов в Шарм-эль-Шейха (7109 и 7101) перенесли в аэропорт Борисполь.

Отметим, по данным онлайн-табло аэропорта "Борисполь", самолеты вылетают без задержек.

Напомним, утром 13 декабря из-за падения дерева в Киевской области и обрыва железнодорожной контактной сети задерживается ряд пассажирских поездов. В пути задерживаются некоторые пригородные поезда и дальнего следования, в частности поезда № 98 Ковель - Киев, № 705 Киев - Перемышль, № 92 Львов - Киев.

Ранее в "Укравтодоре" предупредили, что из-за снегопада в ряде областей возможно осложнение ситуации на дорогах. По состоянию на утро в связи с активным циклоном наблюдается осложнение погодных условий в западных, северных и центральных областях.