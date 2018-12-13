В аеропорту "Київ" розповіли про ситуацію з рейсами умовах снігопаду

Фото: засніжений аеропорт "Київ" (facebook.com/airportkiev)

Наразі рейси у аерпортру виконуються без затримки

Попри снігопади рейси в Міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни) 13 грудня виконуються за розкладом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook аеропорту.

Як зазначається, злітно-посадкова смуга (ЗПС) розчищена на 40 метрів завширшки та оброблена рідиною від обмерзання, коефіцієнт зчеплення 0,3.

"Рейси на даний момент виконуються за розкладом, очищення ЗПС здійснюється в проміжках між злетами і посадками. Видимість - 500 метрів, серпанок, хмарність значна, вітер 4 м/с, сильний сніг, вологість 95%, температура повітря 0", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що 12 грудня рейси WIZZ 2473 з Будапешта і 6120 були переадресовані з Франкфурта на запасний аеродром до Львова. Відповідно, рейси WIZZ 6223 - Копенгаген і 7307 - Кельн на виліт скасовані. Пасажирам надано харчування і готель. Виліт заплановано на сьогодні до Копенгагена о 17:30 і до Кельна о 19:40.

Рейси авіакомпанії SkyUP з Шарм-ель-Шейха (7108 і 7102) були переадресовані на запасні аеродроми в Одесу і Львів. Вильоти рейсів до Шарм-ель-Шейха (7109 і 7101) перенесли в аеропорт Бориспіль.

Відзначимо, за даними онлайн-табло аеропорту "Бориспіль", літаки вилітають без затримок.

Нагадаємо, зранку 13 грудня через падіння дерева в Київській області та обриву залізничної контактної мережі затримується ряд пасажирських поїздів. У дорозі затримуються деякі приміські поїзди та далекого сполучення, зокрема поїзди № 98 Ковель - Київ, № 705 Київ - Перемишль, № 92 Львів - Київ.

Раніше в "Укравтодорі" попередили, що через снігопад в ряді областей можливе ускладнення ситуації на дорогах. Станом на ранок у зв'язку з активним циклоном спостерігається ускладнення погодних умов в західних, північних та центральних областях.