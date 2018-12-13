"Укрзализныця" заявила о задержке поездов западного направления

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киевской области дерево оборвало контактную сеть

Из-за падения дерева в Киевской области и обрыва железнодорожной контактной сети задерживается ряд пассажирских поездов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Как отмечается, инцидент произошел в 05:12 на 51-ом км перегона Клавдиево - Бородянка. По состоянию на 07:12 было восстановлено напряжение по парной колее участки и возобновлен пропуск поездов. В пути задерживаются некоторые пригородные поезда и дальнего сообщения, в частности поезда № 98 Ковель - Киев, № 705 Киев - Перемышль, № 92 Львов - Киев.

Также в "Укрзализныце" принесли извинения за временные неудобства и заверили, что принимают все меры для скорейшей ликвидации последствий непогоды.

Напомним, в Украине из-за снегопада в ряде областей возможно осложнение ситуации на дорогах. По состоянию на утро в связи с активным циклоном наблюдается осложнение погодных условий в западных, северных и центральных областях.

Ранее РБК-Украина сообщало, что вечером было ограничено движение грузовиков в Киевской и Житомирской областях. Отметим, ухудшение погодных условий ожидается по всей стране.