В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет, есть погибшие

Управление гражданской авиации Дубая заявило в четверг, что к югу от аэропорта Дубая разбился небольшой самолет, в результате чего погибли три британца и один южноафриканец. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заявлении говорится, что четырехместный самолет DA42, зарегистрированный в Великобритании, выполнял задачу по калибровке наземных навигационных систем в аэропорту.

Расследование продолжается. Воздушное движение в аэропорту нормализовалось.

Ранее сообщалось, что на Гавайских островах в результате крушения туристического вертолета погибли люди. Туристический вертолет Robinson R44 потерпел крушение в жилом районе округа Гонолупу. В результате инцидента погибли 3 человека - пилот и двое пассажиров.

РБК-Украина писало, что в Венесуэле в штате Миранда разбился военный вертолет, в результате чего погибли семь человек, которые были на борту. Вертолет принадлежал Вооруженным силам Венесуэлы. Все погибшие были офицерами. Погибли трое капитанов, двое майоров и двое подполковников.

Также сообщалось, что в Болгарии вблизи населенного пункта Оризари произошла авария легкомоторного частного самолета.